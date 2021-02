Het Russische gerecht heeft vrijdag mijnbouwgigant Norilsk Nickel veroordeeld tot een recordboete. Een van zijn bedrijven is verantwoordelijk gesteld voor gigantische milieuschade, nadat meer dan 20.000 ton brandstof in rivieren in het Russische noordpoolgebied was gelekt.

Eind mei 2020 lekte 21.000 ton brandstof in verschillende rivieren in het Russische noordpoolgebied, doordat in een tank van een van de bedrijven van Norilsk Nickel een lek was ontstaan. Het Russische agentschap voor milieutoezicht, Rosprirodnadzor, eiste toen een recordbedrag van 147,8 miljard roebel schadevergoeding. Norilsk Nickel verklaarde zich bereid om de gevolgen van het lek te dragen, maar verzette zich sterk tegen het torenhoge bedrag. Een rechtbank in Krasnojarsk (Siberië) heeft de groep vrijdag veroordeeld tot een som van 146,2 miljard roebel (1,6 miljard euro).

Rosprirodnazor reageert verheugd op de beslissing. Het getroffen bedrijf Norilsk Nickel daarentegen, maakt in een verklaring op zijn website duidelijk dat het overweegt tegen de uitspraak in beroep te gaan.

