Wereldwijd zijn afgelopen jaar meer dan 200 milieuactivisten vermoord. Volgens de Britse mensenrechtenorganisatie Global Witness kwam het dodental in 2019 uit op ten minste 212. Nooit eerder werden volgens de organisatie zoveel actievoerders gedood.

Colombia en de Filipijnen zijn samen goed voor iets meer dan de helft van de bevestigde sterfgevallen, respectievelijk 64 en 43. Ook in Brazilië, Mexico, Honduras en Guatemala zijn de nodige activisten gestorven.

Het werkelijke aantal ligt volgens de ngo waarschijnlijk hoger als gevolg van niet-gemelde of verkeerd weergegeven gevallen, vooral in Afrika. Dat is te lezen in het Globbal Witness-jaaroverzicht. Ongeveer 40 pct van de slachtoffers waren autochtonen en meer dan twee derde stierf in Latijns-Amerika. Een op de tien was vrouw.

Sinds het klimaatakkoord van Parijs eind 2015 werd afgesloten, zijn elke week gemiddeld vier activisten omgebracht, zegt Global Witness. 'Vele anderen worden het zwijgen opgelegd met gewelddadige aanvallen, arrestaties, doodsbedreigingen, seksueel geweld of rechtszaken', klinkt het.

Inheemse gemeenschappen in de bossen van Midden- en Zuid-Amerika, Azië en Afrika hebben decennia lang gebieden vernield en vernietigd, soms met de zegen van corrupte lokale of nationale overheden, aldus Global Witness.

Van de 141 moorden vorig jaar die verband hielden met een specifieke economische sector, ging het in meer dan een derde van de gevallen om actievoerders die protesteerden tegen legale en illegale mijnbouw. 34 moorden houden verband met landbouw in Azië, vooral in de Filipijnen.

