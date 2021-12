Nooit zaten er wereldwijd meer journalisten achter de tralies dan dit jaar. Dat heeft het Comité ter Bescherming van Journalisten (CPJ) bekendgemaakt. Op 1 december 2021 waren het er 293. Vorig jaar was al een recordjaar met 280 opgesloten journalisten.

China en Myanmar zijn samen goed voor een kwart van de journalisten die achter slot en grendel zitten. Ook in Egypte, Vietnam, Wit-Rusland, Saoedi-Arabië, Iran, Turkije, Rusland, Ethiopië en Eritrea zijn journalisten gevangen gezet.

'Journalisten in de gevangenis steken die informatie uitbrengen, is het handelsmerk van een autoritair regime', aldus Joel Simon, directeur van CPJ. Hij vindt het met name 'verontrustend dat Myanmar en Ethiopië zo brutaal de deur dichtgeklapt hebben voor de persvrijheid.'

In 2021 werden wereldwijd ook 24 journalisten vermoord, onder wie 19 'als vergelding voor hun werk', vooral dan in Mexico en India.

Het Comité ter Bescherming van Journalisten wordt gefinancierd met privégiften en klaagt al 40 jaar moorden, gevangenisstraffen, geweld, censuur en bedreigingen tegen journalisten aan.

