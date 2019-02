Recordaantal burgerdoden in Afghanistan in 2018

De United Nations Assistance Mission in Afghanistan (Unama) noteerde vorig jaar 10.993 slachtoffers in Afghanistan, 3804 doden en 7189 gewonden. Wat het dodental betreft, gaat het om een stijging van 11 procent in vergelijking met 2017.

Sinds 2014 zijn elk jaar tenminste 3500 burgers gedood in de Afghaanse oorlog. Over tien jaar gaat het volgens de VN om meer dan 32.000 doden en 60.000 gewonden.

Zelfmoordaanslagen

Volgens de VN wordt er ook meer op burgerdoden gemikt bij het uitvoeren van zelfmoordaanslagen en luchtaanvallen.

De slachtoffers worden in 37 op de 100 gevallen gemaakt door de taliban, in 20 op de 100 gevallen door IS en in 6 op de 100 gevallen door andere extremistische groeperingen. In 24 op de 100 gevallen gaat het om zogeheten 'collateral damage' bij acties van de Afghaanse regeringstroepen of daaraan gelinkt (18 procent) en de internationale coalitie (6 procent).

'Dit is het tiende jaarlijkse rapport van de VN over het drama van de burgers in het Afghaanse conflict. Het is tijd om een einde te maken aan deze miserie en tragedie', zegt de speciale VN-vertegenwoordiger voor Afghanistan Tadamichi Yamamoto.