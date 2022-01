Een recordaantal van zo'n 14,5 miljoen Amerikanen heeft sinds november een zorgverzekering afgesloten door de Affordable Care Act (Wet betaalbare zorg), ook wel bekend als Obamacare, meldt The Washington Post donderdag. Dat zijn er volgens de Amerikaanse krant 2 miljoen meer dan het vorige record.

Het aantal kan nog oplopen. De zorgverzekeringen worden online op zogeheten marktplaatsen aangeboden, waar mensen polissen kunnen vergelijken en ook meteen een verzekering kunnen afsluiten. Dat kon tot halverwege januari via de marktplaats van de federale regering. De deadline voor dit jaar is nog niet verstreken bij marktplaatsen van staten en districten.

President Joe Biden laat weten trots te zijn op 'de hoogste cijfers ooit'. Die zijn volgens hem het resultaat van maatregelen die hij vorig jaar nam om de kosten te verlagen en de toegang tot de zorg te verbeteren. De Democraat beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne de zorg toegankelijker en betaalbaarder te maken. Zijn Republikeinse voorganger Donald Trump wilde van Obamacare af en had het stelsel uitgekleed.

Obamacare is vernoemd naar oud-president Barack Obama. Hij leidde de Verenigde Staten van 2009 tot 2017, voordat Trump president werd. Biden was vicepresident onder Obama. De Affordable Care Act heeft ervoor gezorgd dat ook mensen met bestaande gezondheidsproblemen een verzekering kunnen afsluiten. Ook worden er zorgtoeslagen aangeboden.

