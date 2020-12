Het aantal vluchtelingen en ontheemden in de wereld is boven de 80 miljoen uitgestegen tegen midden 2020, een record. Dat blijkt uit nieuwe schattingen van de VN woensdag.

Filippo Grandi, de hoge VN-commissaris voor de vluchtelingen, waarschuwt in een persbericht dat de situatie nog zal verslechteren als 'de leiders van de wereld de oorlogen niet stoppen'. 'De internationale gemeenschap slaagt er niet in de vrede te bewaren', aldus Grandi. Bij het begin van het jaar hadden 79,5 miljoen mensen hun woning moeten verlaten vanwege vervolging, conflicten en mensenrechtenschendingen.

Van hen waren 45,7 miljoen intern ontheemden, 29,6 miljoen vluchtelingen en anderen die met geweld hun land moesten verlaten en 4,2 miljoen asielzoekers, aldus een persbericht van het VN-vluchtelingenagentschap UNHCR. Het totale aantal steeg midden 2020 uit boven de 80 miljoen. 'De bestaande en nieuwe conflicten hadden dramatische gevolgen op hun leven in 2020', aldus het UNHCR.

