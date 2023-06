Rechtszaak Trump tegen nicht mag doorgaan van rechter

Een rechter heeft geoordeeld dat Donald Trump een rechtszaak kan aanspannen tegen zijn nicht Mary Trump. Volgens de oud-president zou zij informatie aan The New York Times hebben verstrekt voor een artikel uit 2018 over zijn belastinggeschiedenis.

De rechter verwierp het verweer van Mary Trump dat de rechtszaak van haar oom “gericht was op het onderdrukken van de vrijheid van meningsuiting en de pers”.

Eerder wees dezelfde rechter de klacht van Trump over The New York Times af. Trump eiste 100 miljoen dollar (90 miljoen euro) van de krant, omdat die onrechtmatig verkregen informatie zou hebben gepubliceerd.