Rechtspopulist Bolsonaro als Braziliaans president beëdigd

De 63-jarige legde de eed af in het Congres. Daarvoor was hij met zijn echtgenote Michelle in een open Rolls Royce door de hoofdstad Brasilia gereden. Zijn aanhangers scandeerden zijn verkiezingsslogan: 'Brazilië boven alles, God boven alles'.

Als staatshoofd wil de rechtse populist de wijdverbreide corruptie in het grootste land van Zuid-Amerika bekampen, de criminaliteit inperken en de economie aanzwengelen.

Meer dan twee maand geleden heeft Bolsonaro de presidentsverkiezingen gewonnen.

Critici zien in de nieuwe president een gevaar voor de nog jonge democratie in Brazilië.