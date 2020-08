Poolse rechters hebben de talrijke klachten tegen de uitslag van de Poolse verkiezingen verworpen.

Andrzej Duda (Poolse partij voor Recht en Rechtvaardigheid) won in juli voor de tweede keer op rij de presidentsverkiezingen met een nipte 51,2 procent van de stemmen. Onder meer het oppositieblok Burgerplatform van verliezer Rafal Trzaskowski stapte naar het Hooggerechtshof met klachten over onregelmatigheden. In totaal kwamen ongeveer 5.800 bezwaren binnen. Het hof vond de meeste ongeldig. Zo'n negentig werden wel behandeld, maar afgewezen.

Volgens het hof kwam het Burgerplatform niet met bewijzen dat er vals spel zou zijn gespeeld. Het blok had beweerd dat geld uit de staatskas zou zijn gebruikt voor de campagne van de herkozen president Duda. Ook zou de nationale omroep bevoordeeld zijn geweest. Volgens sommige critici zijn ook rechters van het Hooggerechtshof niet meer onafhankelijk, maar staan zij onder invloed van de regering. (Belga)

