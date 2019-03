Rechterhand van Juan Guaido beschuldigd van terrorisme

Volgens de minister hebben de autoriteiten een 'terreurcel ontmanteld' die aanvallen zou hebben gepland, gelijkaardig aan de aanval die op 7 maart de langdurige stroompanne veroorzaakte, luidde het. Marrero 'is rechtstreeks verantwoordelijk voor de organisatie van criminele groeperingen. Bij de raid op zijn woning werden tal van oorlogswapens en vreemde valuta in beslag genomen', vervolgde Reverol. Tegen een chauffeur van het parlement die samen met Marrero werd opgepakt, werden dezelfde beschuldigingen geformuleerd.

Volgens een oppositielid en buur van Marrero, Sergii Argas, zou Marrero bij zijn arrestatie hebben geroepen dat leden van de inlichtingendienst in zijn huis twee geweren en een granaat zouden hebben neergelegd. Argas zou naar verluidt door agenten van de inlichtingendienst hardhandig zijn aangepakt.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft de arrestatie al streng veroordeeld. 'We vragen om zijn onmiddellijke vrijlating. We zullen iedereen die hierbij betrokken is verantwoordelijk stellen', schreef hij op Twitter.

In Venezuela vindt al enkele weken een bitse machtsstrijd plaats tussen de oppositie en president Nicolas Maduro. Oppositieleider Juan Guaido had zichzelf op 23 januari uitgeroepen tot interim-president. Hij krijgt de steun van een vijftigtal landen, waaronder ook de Verenigde Staten.