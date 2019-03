Rechter zet domper op olieplannen Trump

Een federale rechtbank oordeelt dat de Amerikaanse overheid bij het uitdelen van nieuwe olie- en gasvergunningen onvoldoende rekening heeft gehouden met de klimaatverandering.

Het vonnis van districtsrechter Rudolph Contreras heeft betrekking op vergunningen voor olie- en gaswinning in de staat Wyoming. De rechter oordeelt dat het ministerie van Binnenlandse Zaken 'onvoldoende rekening hield met de klimaatverandering' bij het uitreiken van die vergunningen. De milieu-impactstudie is niet onderbouwd, zegt de rechter, omdat er niet berekend is in welke mate de boringen bijdragen aan de klimaatafdruk van de VS.

Grote impact

Maar reikwijdte van het vonnis gaat veel verder dan Wyoming. De uitspraak kan ook grote implicaties hebben voor olie- en gasboringen in het hele westen van de VS, en zo de ambities van de Amerikaanse president op het vlak van fossiele brandstoffen stokken in de wielen steken.

De regering-Trump wil immers boringen toelaten op grote stukken publiek land in de VS. De productie van fossiele brandstoffen op die terreinen van de overheid is nu al goed voor naar schatting een kwart van de hele uitstoot van de VS, zegt de Physicians for Social Responsibility (PSR), een van de partijen die de rechtszaak aanspanden.

'Dit vonnis is een grote overwinning voor de volksgezondheid en het klimaat', zegt Barbara Gottlieb, directeur Milieu en Gezondheid bij de organisatie. 'Schaliegaswinning is gevaarlijk voor mensen in de buurt van de infrastructuur, en schadelijk voor een leefbaar klimaat voor ons allemaal.'

'We kunnen niet langer wegkijken voor de schade die het verbranden van olie en gas veroorzaakt', zegt ze. 'We hebben nu al te maken met een gezondheidscrisis door het klimaat. De impact is gewoon te groot.'