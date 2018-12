Rechter verklaart Obamacare ongrondwettelijk

Het zogenaamde 'individueel mandaat' van de wet, dat boetes oplegt aan Amerikaanse burgers die geen ziekteverzekering willen, gaat in tegen een in 2017 aangenomen wijziging van de belastingswetgeving. De zaak werd aangespannen door een groep van zowat 20 republikeinse gouverneurs en procureurs. Een groep van democratische gouverneurs kondigde al aan bij het Hooggerechtshof een nieuwe zaak aan te spannen.

In 2012 al bevestigde het Hooggerechtshof het individueel mandaat, als een belasting die het Congres mag heffen. Maar het door de Republikeinen gedomineerde Congres schafte de boete vorig jaar af. De republikeinen die de zaak aanspanden argumenteerden daarom dat er niet langer een wettelijke basis is voor de beslissing van het Hooggerechtshof uit 2012.

Binnen de republikeinse partij bestaat al veel langer verzet tegen Obamacare, ook bekend als de Affordable Care Act. De toenmalige president slaagde erin die wet in 2010 goedgekeurd te krijgen.

Obama's opvolger, Donald Trump, reageerde al verheugd op de beslissing van de rechtbank. 'Wow, maar niet verrassend. Een hoog gewaardeerde rechter in Texas heeft Obamacare ONGRONDWETTELIJK genoemd. Geweldig nieuws voor Amerika!'

Wow, but not surprisingly, ObamaCare was just ruled UNCONSTITUTIONAL by a highly respected judge in Texas. Great news for America!