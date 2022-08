Rechter staat open voor delen document rond huiszoeking Trump

Een Amerikaanse rechter staat open voor het delen van het FBI-document dat ten grondslag ligt aan de recente doorzoeking van een woning van oud-president Donald Trump, mits het daar speciaal voor is aangepast. Het ministerie van Justitie krijgt een week om de gewijzigde versie in te dienen bij rechter.

Media, waaronder de kranten The New York Times en The Washington Post, proberen het document via de rechter te bemachtigen. Het betreft een onder ede afgelegde verklaring waarin wordt uitgelegd waarom gevonden bewijs reden is voor een huiszoeking.

Justitie stelt dat het document informatie bevat die gedurende het onderzoek moet worden beschermd, bijvoorbeeld over getuigen. Maar volgens rechter Bruce Reinhart, die het huiszoekingsbevel goedkeurde, kunnen delen van het document worden vrijgegeven.

De media stellen dat het publiek het recht heeft om te weten wat er in het FBI-document staat en dat de historische betekenis van de huiszoeking zwaarder weegt dan de argumenten om het document geheim te houden. Ook Trump wil dat de vertrouwelijke status van het document wordt opgeheven. Hij meent dat de huiszoeking politiek gemotiveerd was.

Trumps resort Mar-A-Lago in Palm Beach werd op 8 augustus onderzocht in een onderzoek naar vertrouwelijke documenten die de oud-president zou hebben meegenomen uit het Witte Huis.

Justitie gaf eerder wel toestemming voor de publicatie van het huiszoekingsbevel en een lijst met in beslag genomen voorwerpen. Op die lijst staan dozen met daarin vertrouwelijke documenten, waarvan een deel met de status “topgeheim”. Topgeheim materiaal wordt doorgaans bewaard in speciale overheidsfaciliteiten omdat de openbaarmaking ervan de nationale veiligheid ernstig kan aantasten.