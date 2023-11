Rechter schort spreekverbod Trump op

Het hof van beroep in Washington heeft het spreekverbod dat de Amerikaanse oud-president Donald Trump had gekregen rond de zaak waarin hij ervan beschuldigd wordt de verkiezingsuitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 te hebben willen veranderen opgeschort. Dat meldt CNN.

Het proces over die beschuldigingen gaat normaal gezien op 4 maart van start in Washington. De rechter, Tanya Chutkan, legde Trump in oktober een reeks restricties – ‘gag orders’ – op rond publieke uitspraken over magistraten, rechtbankpersoneel en getuigen in het dossier.

Ze deed dat omdat Trump met de regelmaat van de klok persoonlijke informatie over mogelijke getuigen en aanklagers in het proces deelt op zijn sociale media, wat tot intimidatie kan leiden en de geloofwaardigheid van de betrokkenen bij de jury op het proces kan aantasten.

De advocaten van Trump trokken echter naar het federale hof van beroep in Washington. Dat heeft het spreekverbod vrijdag opgeschort. Het hof doet dat in afwachting van een uitspraak ten gronde. Op 20 november staat een zitting gepland.