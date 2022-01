Een rechter in de Amerikaanse staat Texas heeft de vaccinatieplicht die president Joe Biden heeft ingevoerd voor het personeel van de federale overheid geblokkeerd.

Hoewel zo goed als alle federale ambtenaren gevaccineerd zijn, is de beslissing een nieuwe tegenslag voor Bidens pogingen om de vaccinatiegraad omhoog te krikken.

Rechter Jeffrey Vincent Brown noemde de overheidsbeslissing een overschrijding van het presidentieel gezag. Hij wees daarvoor naar het Hooggerechtshof, dat recent de vaccinatie- en testplicht voor grote bedrijven ook al blokkeerde. De verplichting voor het overheidspersoneel betreft zowat 3,5 miljoen mensen. Die moesten tegen eind november volledig gevaccineerd zijn, hoewel de regering destijds al zei dat medewerkers die tegen vaccinatie gekant zijn eerst begeleid zouden worden, in plaats van bestraft of ontslagen. Onder de federale ambtenaren was begin december 97,2 procent gevaccineerd.

De zaak was aangespannen door de Feds for Medical Freedom. Zij zeggen 6.000 leden te tellen uit 'bijna elk federaal agentschap'.

Het ministerie van Justitie gaat in beroep tegen de uitspraak in Texas.

