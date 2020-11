Een federaal rechter gaat zich maandag buigen over de geldigheid van zo'n 127.000 stemmen in Harris County, het grootste district van Texas, die zijn uitgebracht per auto. Enkele Republikeinen willen die stemmen ongeldig laten verklaren.

Volgens de Amerikaanse zender CNN houdt rechter Andrew Hanen om 10.30 uur lokale tijd een hoorzitting. Een groep van Republikeinen, onder wie activist Steve Hotze, heeft eerder deze week een petitie ingediend om de 'drive-thru'-stemming ongeldig te laten verklaren. Volgens hen is dit in strijd met de grondwet. Als ze gelijk krijgen van de rechter, zouden zo'n 127.000 stemmen of 9 procent van het totale kiesbestand verloren gaan.

Deze manier van stemmen werd gepromoot wegens de coronapandemie. Bovendien heeft het hooggerechtshof van Texas eerder al geoordeeld dat dit geen probleem stelt. In Harris County werd de jongste jaren vooral voor de Democraten gestemd.

