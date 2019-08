Rechter beslist dat reddingsschip Italiaanse wateren mag binnevaren

Een administratieve rechtbank in Rome heeft woensdag beslist dat het Spaanse reddingsschip Open Arms met 147 migranten aan boord toegelaten moet worden in de Italiaanse territoriale wateren. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini had de ngo dat eerder verboden.

Het reddingsschip Open Arms © belga