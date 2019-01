Rechtbank in Kiev veroordeelt ex-president Janoekovitsj wegens hoogverraad tot 13 jaar cel

Rechter Vladislav Deviatko achtte het donderdagnamiddag bewezen dat de 68-jarige Janoekovitsj de weg naar de aanhechting van het schiereiland de Krim door Rusland vereenvoudigd heeft, zo meldden lokale media. Het Openbaar Ministerie had 15 jaar cel gevorderd.

'Er bestaat geen twijfel over dat de rechtbank onder druk van de regering heeft gevonnist', zei een van de advocaten van Janoekovitsj na de uitspraak. 'Dit is een pr-actie voor de presidentsverkiezing van 31 maart en maakt van de rechtbank een parodie.

Janoekovitsj moest ten koste van alles worden veroordeeld.' De advocaat kondigde aan in beroep te gaan. Janoekovitsj had in februari 2010 de presidentsverkiezing tegen de prowesterse premier Joelia Timosjenko gewonnen en bestuurde het land tot zijn afzetting in februari 2014 na prowesterse demonstraties. Hij vluchtte daarop in ballingschap naar Rusland.

Het proces werd in afwezigheid van de beklaagde sinds mei 2017 gevoerd. Janoekowitsj nam per videoboodschap uit zijn Russische ballingsoord aan het proces deel. Zijn verdediging beschouwt het geding als politiek gemotiveerd. Meer dan vijftig vooraanstaande getuigen, waaronder de huidige staatsleider Petro Porosjenko en ex-premier Arseni Jatsenjoek, werden bevraagd.

Het vonnis is nog niet rechtsgeldig. Het is het eerste proces tegen een voormalig staatshoofd in Oekraïne.