Don McGahn, de voormalige topadvocaat van het Witte Huis, moet voor het Congres verschijnen om te getuigen in het impeachment-onderzoek naar de Amerikaanse president Donald Trump. Het ministerie van Justitie gaat waarschijnlijk direct in beroep.

Dat bepaalde een rechtbank maandag. De uitspraak betekent een overwinning voor Democraten, die medewerkers van de regering-Trump willen ondervragen. Het Witte Huis weigert alle medewerking aan het onderzoek, maar desondanks zijn sommige medewerkers toch voor het Congres verschenen.

In een rechtszaak claimde de regering dat topadviseurs van de president niet kunnen worden gedagvaard door het Congres. De rechter in de zaak noemt die stelling 'ongefundeerd'.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie zal vermoedelijk in beroep gaan tegen de uitspraak. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de Democraten bereid zijn om te wachten met het afzettingsproces totdat de zaak nogmaals kan worden beoordeeld.

Adam Schiff, de Democraat die het impeachment-onderzoek leidt, liet maandag weten dat al wordt gewerkt aan een eindrapport. Daarin zal de 'enorme hoeveelheid bewijs' worden verwerkt die is verzameld over de 'corruptie intenties' van Trump in de Oekraïne-zaak, klinkt het. Volgens verschillende getuigen die verschenen tijdens hoorzittingen in het Congres probeerden Trump en zijn medewerkers druk te zetten op de Oekraïense president Volodymyr Zelensky om een onderzoek te starten naar Joe Biden, een van de belangrijkste politieke rivalen van Trump.

Vermoedelijk zullen de Democraten in het Huis van Afgevaardigden binnenkort beginnen aan het opstellen van 'articles of impeachment', de daadwerkelijke aanklachten tegen Trump waar het Huis van Afgevaardigden vervolgens over zal stemmen. Volgens Schiff hopen de Democraten die stemming nog voor het eind van het jaar te houden.

Don McGahn speelde een belangrijke rol in het Rusland-onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller. Volgens het daaruit voortvloeiende rapport zette Trump McGahn onder druk om Mueller te ontslaan. McGahn dreigde daarop met zijn eigen ontslag. Trump zou McGahn later hebben opgedragen om in de pers te liegen over de kwestie.