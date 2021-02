De avondklok in Nederland moet per direct worden opgeheven. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een zaak die was aangespannen door protestgroep Viruswaarheid.

De avondklok is ingesteld op basis van een noodwet, waarin staat dat een rgering in noodgevallen regels kan invoeren zonder overleg met het parlement. Maar volgens de rechtbank was de avondklok geen noodsituatie 'zoals bijvoorbeeld het geval is bij een dijkdoorbraak'. Volgens de voorzieningenrechter in Den Haag, de rechter die uitspraak doet in spoedeisende burgerlijke zaken, maakt de avondklok 'een vergaande inbreuk op het recht op bewegingsvrijheid en de persoonlijke levenssfeer'. Bovendien beperkt de regel 'onder meer het recht op vrijheid van vergadering en betoging'.

'De rechter heeft overwogen dat er sprake is van een pandemie, van een virus dat muteert, van grote druk op de zorg. Het is een tijd van grote zorg en moeilijke beslissingen. Maar juist ingrijpende maatregelen als de avondklok moeten op een goede wet gebaseerd zijn', aldus de rechtbank in Den Haag nog.

Het is nog niet bekend wat de gevolgen van de uitspraak zijn voor de boetes die zijn opgelegd voor overtreding van de avondklok.

'Maatregel is onverminderd noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan'

Minister-president Mark Rutte roept Nederlanders 'met klem' op 's avonds thuis te blijven, ook als de regering er in hoger beroep niet in slaagt de avondklok in stand te houden. De maatregel is volgens de premier onverminderd noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De avondklok is 'een middel, geen doel', benadrukt Rutte. 'Het doel is het coronavirus zo veel mogelijk onder controle te krijgen zodat we straks al onze vrijheden terugkrijgen op een veilige manier.' Het wegvallen van de avondklok zou volgens Rutte 'direct slechte gevolgen' hebben. Het aantal besmettingen is aan het dalen, maar die trend kan zo weer de verkeerde kant opgaan als de besmettelijkere Britse variant ruim baan krijgt.

'Het is echt van belang dat we onze sociale contacten zo veel mogelijk beperken.'

Intussen laat justitieminister Ferd Grapperhaus ook weten dat hij toch komt met een spoedwet om de avondklok in vast te leggen. De regering houdt vol dat een juridische basis voor de spertijd er wel degelijk is. De nieuwe wet zou dus 'ten overvloede' zijn, benadrukt Grapperhaus.

Viruswaarheid: 'Feestende mensen op straat vanavond'

Willem Engel, de woordvoerder van protestgroep Viruswaarheid, verwacht dinsdagavond heel veel feestende mensen op straat na de uitspraak van de rechtbank in Den Haag dat de avondklok moet worden opgeheven. 'Dat wordt een feestje vanavond', zei Engel na de overwinning in de zaak, die hij met de protestgroep had aangespannen, in het programma '1 op 1' op NPO Radio 1. 'Ik ben heel blij en opgelucht dat er in Nederland nog iets als rechtspraak bestaat.'

'De avondklok is er nu per direct af. Ik verwacht nog wel dat het door het regime bestreden zal worden. Maar we staan sterk en ik verwacht dat ze in hoger beroep kansloos zijn. Of het moet gaan zoals in Tsjechië, waar de premier als in een dictatuur de lockdown heeft gehandhaafd. Dat kan maar dat zou een escalerende keuze zijn', stelt Engel.

Zorgelijke mutatie van Britse variant duikt in Nederland op

De Britse variant van het coronavirus is zich opnieuw gaan muteren. Die "zorgelijke" verandering is nu voor het eerst in Nederland vastgesteld. Het gaat om iemand die in de provincie Utrecht positief is getest. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De mutatie kan ervoor zorgen dat de bestaande coronavaccins minder goed werken tegen het virus. Ook de afweer van mensen die genezen zijn, werkt misschien minder goed tegen de nieuwe versie. Dezelfde verandering is eerder gezien bij de Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse varianten. In Groot-Brittannië is de mutatie bij zeker 23 mensen vastgesteld. De mutatie heeft de wetenschappelijke naam E484K gekregen.

De verandering zit in de uitsteeksels van het coronavirus. Dankzij de mutatie kunnen die 'spikes' zich beter vasthechten aan een lichaamscel. Zo wordt het virus nog beter in het binnendringen van het lichaam.

De 'oude' Britse variant is tot nu toe bij 411 mensen in Nederland vastgesteld. Verder hebben zeker 54 mensen in Nederland de Zuid-Afrikaanse variant opgelopen. De twee Braziliaanse varianten, P1 en P2, zijn tot nu toe bij dertien mensen ontdekt in Nederlan

