Rebellenleider uit Centraal-Afrikaanse Republiek overgedragen aan Internationaal Gerechtshof

De man werd er zaterdagavond opgesloten in het detentiecentrum, zo bevestigde een woordvoerder.

Het is de eerste maal sinds het uitbreken van de burgeroorlog vijf jaar geleden in de Centraal-Afrikaanse Republiek dat een rebellenleider zich zal moeten verantwoorden. De 43-jarige Alfred Yekatom, ook 'Rambo' genoemd, wordt beschuldigd van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Yekatom werd twee weken geleden opgepakt en zaterdag met een chartervlucht naar Den Haag overgebracht. Hij zal zo snel mogelijk worden verhoord.

De VN beschuldigt de rebellenleider van talrijke mensenrechtenschendingen. Zijn militie zou burgers hebben gedood en verminkt en kindsoldaten gerekruteerd. Yekatom leidde een fractie van de christelijke Anti-Balaka-milities die strijden tegen de islamitische groepering Seleka.

Die laatste veroverde in 2013 een groot deel van het land en wierp de regering Bozizé omver. Bij de burgeroorlog die daarop volgde, sloegen 1,3 miljoen mensen op de vlucht, zowat een kwart van de bevolking van de Centraal-Afrikaanse Republiek. De helft van de bevolking is aangewezen op humanitaire hulp. De VN hebben al enkele jaren een vredesmissie in het land: Minusca.