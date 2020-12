In de Centraal-Afrikaanse Republiek hebben gewapende rebellen de stembureaus bestormd, na de verkiezingen van zondag. Daarbij werden dozen vol stembiljetten vernield.

De aanvallen gebeurden in Carnot, Nola en Bambari, in het westen van het land. Dat meldt een lokale ambtenaar maandag. Er zouden geen personen gewond zijn. Zondag vonden er in de Centraal Afrikaanse Republiek presidents- en parlementsverkiezingen plaats in een extreem gespannen sfeer. Het land verkeert in burgeroorlog en wordt al jaren geteisterd door conflicten.

In 2013 ontstond er een conflict tussen een overwegend islamitische rebellencoalitie en christelijke milities nadat de voormalige president Francois Bozize ten val was gebracht. Volgens de VN-missie MINUSCA worden de rebellen gesteund door Bozize, die zich door het Grondwettelijk Hof niet kandidaat mocht stellen voor herverkiezing.

Blauwhelmen gedood

De aanvallen waren naar verluidt gericht op het stopzetten van het verkiezingsproces. In stembureaus in de hoofdstad Bangui werden voor de verkiezingen blauwhelmen (VN-vredeshandhavers) gestationeerd om de veiligheid te waarborgen. Drie blauwhelmen werden vrijdag echter gedood na aanvallen van 'niet-geïdentificeerde gewapende strijders' in Dekoa en in Bakouma.

