Reacties Nieuw-Zeeland: Wereldleiders reageren met afschuw en medeleven

De Duitse bondskanselier Angela Merkel drukte haar verdriet uit over de aanslag in Nieuw-Zeeland. 'Diep geschokt volg ik het nieuws van #Christchurch', zei haar woordvoerder Steffen Seibert in haar naam vrijdag op Twitter. 'Ik rouw met de Nieuw-Zeelanders om hun medeburgers die vreedzaam biddend in hun moskeeën zijn aangevallen en zijn vermoord uit racistische haat', zei hij.

Ook de Franse president Emmanuel Macron gaf een reactie op Twitter. Hij hekelt 'de gruwelijke misdaden', 'Frankrijk is tegen elke vorm van extremisme'.

De Britse premier Theresa May noemde de schietpartijen een 'misselijkmakende daad van geweld'. 'Namens het Verenigd Koninkrijk, druk ik mijn diepe medeleven uit met de mensen van Nieuw-Zeeland na de gruwelijke terroristische aanslag in Christchurch', tweette May op vrijdag. 'Mijn gedachten zijn bij iedereen die getroffen is door deze misselijkmakende daad van geweld.'

De Europese president Donald Tusk liet weten dat Nieuw-Zeeland kan rekenen op de 'solidariteit' van Europa. 'Schokkend nieuws uit Nieuw-Zeeland vannacht. De brutale aanval in Christchurch zal nooit de tolerantie en fatsoen waar Nieuw-Zeeland bekend voor staat, aantasten. Onze gedachten in Europa zijn bij de slachtoffers en hun families', tweette hij. Tusk zei dat premier Jacinda Ardern 'op onze solidariteit kan rekenen.'

De voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker betuigt zijn medeleven 'aan de families en naasten van de slachtoffers, aan de gewonden en aan de gemeenschap in haar geheel'. 'We wensen hen sterkte en moed.' De Commissievoorzitter noemt de aanslag een 'zinloze daad van brutaliteit ten aanzien van onschuldige mensen', die 'niet meer tegengesteld zou kunnen zijn aan de waarden en cultuur van vrede en eenheid die de Europese Unie deelt met Nieuw-Zeeland.'

Ook de Nederlandse koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn geschokt door de berichten over de aanslagen in twee moskeeën in Christchurch. 'Haat en onverdraagzaamheid hebben een gruwelijke tol geëist. Met allen die door dit redeloze geweld zijn getroffen, leven wij intens mee', aldus het koningspaar in een verklaring op de website van het Koninklijk Huis.

Charles Michel: 'Woorden schieten tekort'

Premier Charles Michel heeft vrijdagmorgen zijn medeleven betuigd na de dodelijke schietpartijen in Nieuw-Zeeland.

'Woorden schieten vanmorgen tekort. We kunnen alleen solidair zijn en rouwen om het verlies van te veel levens. We zullen onverzettelijk optreden tegen haat en intolerantie. Dit geweld zal onze vastberadenheid enkel versterken', schrijft de eerste minister in een tweet.

'Nieuwste voorbeeld van groeiende islamofobie'

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de aanval op de moskeeën in Christchurch verworpen. Hij beschreef de aanvallen als 'het laatste voorbeeld van het groeiende racisme en islamofobie'.

'In naam van mijn land betuig ik mijn medeleven aan de islamitische wereld en de mensen van Nieuw-Zeeland, die zijn aangevallen door deze betreurenswaardige aanval - het laatste voorbeeld van het groeiende racisme en islamofobie', aldus Erdogan.

'Moge Allah medeleven hebben met de slachtoffers en een snel herstel toekennen aan de gewonden.'

Poetin veroordeelt aanslagen scherp

Rusland heeft de terroristische aanslag op twee moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch scherp veroordeeld. "De aanval op vreedzame burgers die bidden is wreed en cynisch", verklaarde president Vladimir Poetin vrijdag volgens een boodschap van het Kremlin.

Poetin heeft de premier van Nieuw-Zeeland, Jacinda Ardern, in een brief zijn diepe medeleven betuigd. Rusland deelt de droefheid van degenen die geliefden hebben verloren, zo luidde het. Alle personen betrokken bij het misdrijf moeten hun "verdiende straf" krijgen.