Van over de hele wereld komen reacties op de Amerikaanse aanval op de Iraanse generaal Qassem Soleimani.

Iran: 'We zullen wraak nemen op het misdadige Amerika'

'Er bestaat geen enkele twijfel over het feit dat de grootse natie van Iran en de andere vrije naties van de regio hun wraak zullen nemen op het misdadige Amerika voor deze vreselijke moord', reageert de Iraanse president Hassan Rohani, na de dodelijke Amerikaanse aanval op de Iraanse generaal Qassem Soleimani. De generaal kwam om het leven in een Amerikaanse luchtaanval in Bagdad. Het Pentagon maakte bekend dat de Amerikaanse president Donald Trump het bevel gegeven om Soleimani te 'doden'. Iran kondigde ook onmiddellijk aan de dood van de generaal te zullen wreken.

Ook de Iraanse hoogste leider ayatollah Ali Khamenei heeft laten weten dat de dood van zijn machtige generaal Qassem Soleimani gewraakt zal worden. Hij riep ook op tot drie dagen van nationale rouw in het land.

Iran’s supreme leader Ayatollah Khamenei vows "harsh revenge" for the killing of Qasem Soleimani in a message to the nation. Follow live updates: https://t.co/6KFfxQR5v3 pic.twitter.com/ig18Feel8t — CNN Breaking News (@cnnbrk) January 3, 2020

'Hij is een martelaar geworden door zijn onvermoeibaar werk gedurende al die jaren. (...) Als God dat wil zal zijn werk hier niet stoppen en er wacht de criminelen die zijn bloed, en dat van andere martelaars, aan hun handen hebben een medogenloze wraak', aldus Khamenei op Twitter.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif zei dan weer dat de dood van Soleimani de weerstand tegen de VS en Israël in de wereld zal versterken. 'De brutaliteit en stupiditeit van Amerikaanse terroristische krachten zullen zonder twijfel met het doden van generaal Soleimani de boom van verzet in de regio en in de wereld versterken', zei hij volgens persbureau Reuters.

Maryam Radjavi, de leidster van de Iraanse volksmoedjahedien, een verzetsbeweging in ballingschap, meent dat de uitschakeling van de Iraanse topgenereaal het islamitische regime in Iran een onherstelbare slag heeft toegebracht. Ze hoopt dat de mollahs, de religieuze experten, uit de regio verdreven kunnen worden.

De beweging noemt de gedode generaal een van de grootste misdadigers in de geschiedenis van Iran en acht hem verantwoordelijk voor de dood van honderdduizenden mensen in de regio. Met zijn uitschakeling zal het omverwerpen van de mollahs danig versneld worden, luidt het.

Zwitserse diplomaat die VS vertegenwoordigt op het matje Iran heeft ondertussen een verantwoordelijke van de Zwitserse ambassade op het matje geroepen die de belangen van de VS in Teheran vertgenwoordigt. De diplomaat kreeg de boodschap dat 'de moord op generaal Soleimani een flagrant geval van terrorisme van de Amerikaanse staat is, en dat het Amerikaanse regime volledig verantwoordelijk is voor zijn daden', aldus de woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken op Twitter. De diplomaat vertegenwoordigt de Amerikaanse belangen in Irak omdat er geen diplomatieke betrekkingen zijn tussen de VS en Iran.

Iraakse premier: 'Amerikaanse aanval zal verwoestende oorlog in Irak veroorzaken'

De ontslagnemende Iraakse premier Adel Abdel-Mahdi oordeelt dat de Amerikaanse luchtaanval in Irak 'een verwoestende oorlog in Irak' zal veroorzaken. Bij de luchtaanval kwam onder meer de Iraanse generaal Qassem Soleimani om het leven, maar ook Abu Mahdi al-Muhandis, de nummer twee van de pro-Iraanse coalitie al-Hashd al-Shaabi die tot de Iraakse staat behoort.

'De moord op een Iraakse militaire commandant die een officiële post bekleedt, is een agressie tegen Irak, de staat, de regering en het volk', aldus de Iraakse premier. 'Schulden vereffenen tegen Iraakse leidende figuren of tegen een bevriend land op Iraakse grond (...) is een flagrante schending van de voorwaarden die de aanwezigheid van Amerikaanse troepen toestaan', aldus nog de Iraakse premier.

Hezbollah wil 'wraak', Syrische regime spreekt van een 'laffe Amerikaanse aanval'

Het Syrische regime is scherp voor de Amerikaanse aanval. Volgens het staatsagentschap Sana beschouwt het regime van president Assad - een bondgenoot van Iran - de aanval als 'misdadig' en laf'. Hezbollah, de sjiitische verzetsbeweging actief in Libanon, wil de dood van van Soleimani 'wreken'.

Soleimani stond aan het hoofd van de Quds-brigades, de Iraanse elitetroepen die in het buitenland actief waren. Hij was een van de belangrijkste mensen in het Iraanse buitenlandbeleid van de voorbije vijftien jaar. Soleimani en de Quds steunden Hezbollah actief en vochten in het Syrische conflict aan de zijde van de regeringstroepen van de Syrische president Assad.

Het regime in Syrië is dan ook niet te spreken over de Amerikaanse aanval op de luchthaven in Bagdad, waarbij Soleimani werd gedood. Damascus vreest voor een ernstige escalatie van de spanningen in de regio. Een bron bij het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken schuwde de grote woorden niet.

Tegenover het staatsagentschap Sana sprak die bron van 'een laffe Amerikaanse aanval' en 'methodes van misdaadbendes' om de Amerikaanse operatie te beschrijven. 'Deze aanval toont nog eens wat de verantwoordelijkheid van de VS is in de instabiliteit van Irak', klinkt het verder.

Israël bereidt zich voor op mogelijke wraakacties

Israël bereidt zich voor op mogelijke wraakacties. Premier Benjamin Netanyahu onderbreekt zijn buitenlandse missie in Griekenland en keert naar Israël terug. Defensieminister Naftali Bennett heeft de top van het leger en de veiligheidsdiensten bij hem geroepen.

Israël, de aarstvijand van Iran en bondgenoot van de VS, heeft nog niet gereageerd op de Amerikaanse aanval. De voorbije maanden beschuldigde Israël de Quds-brigades van de Iraanse generaal Soleimani ervan om aanvallen met drones voor te bereiden vanuit Syrië. Samen met Hezbollah zouden de Quds in Libanon precisieraketten bouwen die ernstige schade zouden kunnen berokkenen in Israël.

De Israëlische regering is alvast beducht voor wraakacties. Een skistation op de Golanhoogvlakte, een gebied dat Israël op Syrië veroverde, is vrijdag uit voorzorg gesloten. Hamas, de radicale Palestijnse beweging die aan de macht is in de Gazastrook, heeft de Amerikaanse aanval op de Iraanse generaal al veroordeeld en spreekt van 'een Amerikaanse misdaad die de spanningen in de regio doet toenemen'.

NAVO volgt situatie van nabij op

De NAVO volgt de situatie in het Midden-Oosten van nabij op. De verdragsorganisatie heeft een trainingsmissie in Irak.

'We staan in nauw en regelmatig contact met de Amerikaanse autoriteiten', aldus Dylan White, waarnemend woordvoerder van de NAVO. 'Op vraag van de Iraakse overheid draagt de NAVO-missie in het land bij tot de versterking van de Iraakse troepen. De missie verhindert de terugkeer van IS. De veiligheid van ons personeel in Irak is van het grootste belang. We blijven alle nodige voorzorgsmaatregelen treffen.' Op een NAVO-top in 2018 drukten de leiders van de verdragsorganisatie hun bezorgdheid uit over de 'destabiliserende activiteiten van Iran in de bredere regio van het Midden-Oosten, waaronder de Iraanse steun aan een reeks actoren die niet aan een staat zijn gebonden'.

China roept op tot terughoudendheid, Moskou waarschuwt voor gevolgen

China heeft zijn bezorgdheid uitgedrukt en opgeroepen tot kalmte. China is een van de landen die het akkoord over het Iraanse nucleaire programma ondertekenden, en een van de voornaamste importeurs van Iraanse olie. De Verenigde Staten trokken zich unilateraal terug uit het akkoord. 'We verzoeken dringend aan alle betrokken partijen, vooral de Verenigde Staten, om hun kalmte te bewaren en terughoudendheid te tonen, om een nieuwe escalatie van de spanningen te vermijden', aldus een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, Geng Shuang.

Rusland heeft dan weer gewaarschuwd voor de gevolgen van de moord, een 'gewaagde' Amerikaanse aanval die zich zal vertalen in een 'verhoging van de spanningen in de regio'. 'De moord op Soleimani (...) is een gewaagde stap die zal leiden tot een verhoging van de spanningen in de regio', aldus het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, geciteerd door de nieuwsagentschappen RIA Novosti en Tass. 'Soleimani diende toegewijd de zaak van de bescherming van de Iraanse nationale belangen. We betuigen ons oprecht medeleven aan het Iraanse volk.'

Republikeinen loven 'moed' van Trump

De Amerikanen loven de 'moedige actie' van Donald Trump. De Democraten waarschuwen dan weer voor een escalatie van het het conflict met Iran en laten weten dat het Congres niet op de hoogte was van de plannen voor de aanval.

'Ik ben blij met de moedige aanval van president Donald Trump tegen de Iraanse agressie', aldus Senator Lindsey Graham op Twitter. 'Aan de Iraanse regering: als jullie meer willen, zullen jullie meer krijgen. Als de Iraanse agressie voortgaat en als ik zou werken in een Iraanse olieraffinaderij, zou ik eraan denken om me om te scholen.'

Volgens Senator Marco Rubio is de beslissing van de US conform aan de waarschuwingen die Iran heeft gekregen. 'Ze hebben beslist om de waarschuwingen te negeren want ze geloofden dat de Amerikaanse president niet kon handelen door onze interne tegenstellingen. Ze hebben de situatie zeer slecht ingeschat.'

Pompeo publiceert video van Irakezen 'dansend op straat' na dood Soleimani De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft vrijdag op Twitter een video gepubliceerd, waarop volgens hem Irakezen 'dansend op straat' de dood van Soleimani vieren. 'Irakezen - Irakezen - dansend op straat voor vrijheid, dankbaar dat Generaal Soleimani er niet meer is', aldus Pompeo in een tweet. Op de video zijn mensen te zien die door een straat lopen en vlaggen met zich mee hebben.

Charles Michel: 'Cyclus van geweld, provocaties en vergeldingen moet stoppen'

Europees president Charles Michel roept op tot de-escalatie. 'Er is een risico op een algemene opflakkering van geweld in de hele regio, en op de opkomst van obscure terroristische krachten die gedijen in tijden van religieuze en nationalistische spanningen', waarschuwt hij vrijdag in een korte persmededeling. Irak blijft een erg fragiel land. Te veel wapens en te veel militia's vertragen het proces naar de terugkeer van het normale dagelijkse leven voor de Iraakse burgers. De cyclus van geweld, provocaties en vergeldingen die we de afgelopen weken in Irak hebben gezien moet stoppen. Verdere escalatie moet te allen prijze worden vermeden.'

Nederlanders opgeroepen om Bagdad te verlaten als dat veilig kan, België in overleg met Europese partners

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken roept de Nederlanders op om Bagdad te verlaten als dat op een veilige manier kan.

'De onrust en gewelddadigheden zijn verder toegenomen in Bagdad en rond het vliegveld. De situatie is onvoorspelbaar. Blijf alert en volg het nieuws. Volg de instructies van de lokale autoriteiten op. Bent u in Bagdad? Verlaat Bagdad als dit op een veilige manier kan', meldt het ministerie op Twitter.

Ook de Verenigde Staten riepen hun burgers op om Irak onmiddellijk te verlaten.

De Belgische FOD Buitenlandse Zaken liet weten de situatie te monitoren. 'De ambassade in Jordanië, waaronder Irak valt voor België, en onze diensten hier volgen de situatie op', zegt woordvoerder Karl Lagatie. 'Er zijn consultaties aan de gang met de Europese partners over Irak, maar daar zijn nog geen conclusies getrokken.' Lagatie wijst erop dat het reisadvies voor Irak sowieso erg streng is. Reizen naar Irak worden afgeraden, en in de Koerdische autonome regio's worden de niet-essentiële reizen afgeraden. Buitenlandse Zaken roept de Belgen op zeer voorzichtig te zijn en hun verblijf te registreren. In Irak verblijven momenteel een kleine 100 Belgen, onder wie 35 in Irak. 'Het gaat wel enkel om mensen die officieel zijn aangemeld bij de ambassade of op de website Travellers Online', zegt de woordvoerder.