Rapport Amerikaanse Senaat: 'Rusland heeft gericht kiezers beïnvloed voor verkiezing Trump'

Rusland heeft volgens een rapport van de Amerikaanse Senaat gericht met woord, beeld en video's op de sociale netwerken de verkiezing van de Amerikaanse president Donald Trump in 2016 beïnvloed. Na de ambtsaanvaarding van Trump werden die inspanningen nog opgedreven, schrijft de Washington Post maandag verwijzend naar een rapport van de Senaat, dat de krant kon inkijken.

'Duidelijk is dat alle berichten de Republikeinen moesten begunstigen, Donald Trump in het bijzonder', klinkt het. Het is het tot nu toe meest uitgebreide onderzoek naar de Russische desinformatiecampagne. De Russen zouden de sociale netwerkgebruikers in verschillende belangengroepen hebben ingedeeld, schrijft de krant.

Thema's als de wapenwetgeving en migratie werden bijvoorbeeld bewust naar conseratieven gestuurd om ze aan te moedigen voor Trump te stemmen. Potentiële tegenstanders moesten van de verkiezingen afgeleid en ontmoedigd worden.

Het rapport, dat in de loop van de week zal gepubliceerd worden, baseert zich op data van een onderzoeksproject van de universiteit van Oxford. Tot midden 2017 werden posts op sociale netwerken onderzocht, die door de platformen Facebook, Google en Twitter werden ter beschikking gesteld.

Over de Russische invloed tijdens de congresverkiezingen van afgelopen november doet het rapport geen uitspraken. Het rapport sluit zich aan bij de bevindingen van de Amerikaanse veiligheidsdiensten dat Rusland zich op grootschalige wijze heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezing van 2016. De Amerikaanse inlichtingendiensten waren al tijdens de verkiezingsstrijd tot de vaststelling gekomen dat Rusland achter de cyberaanvallen schuilging die gericht waren tegen Hillary Clinton, de tegenstandster van Trump.