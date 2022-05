Ranil Wickremesinghe beëdigd als nieuwe premier van Sri Lanka

Ranil Wickremesinghe is donderdag beëdigd als nieuwe premier van Sri Lanka. Middenin een economische crisis en de nasleep van dodelijke confrontaties tijdens betogingen, krijgt hij de taak een eenheidsregering te vormen. Dat heeft het mediabureau van president Gotabaya Rajapaksa gemeld.

Woensdagavond, in zijn eerste verklaring sinds het begin van de onlusten, engageerde de 72-jarige president Rajapaksa zich om een eenheidsregering te vormen. Hij beloofde “een premier te benoemen die een meerderheid in het parlement zal leiden en het vertrouwen van het volk zal wekken”.

Zijn broer, voormalig premier Mahinda Rajapaksa, kondigde maandag zijn ontslag aan, nadat het geweld maandag een hoogtepunt bereikte. Bij bloedige schermutselingen tussen pro- en antiregeringsdemonstranten kwamen zeker negen mensen om het leven, meer dan 250 mensen raakten gewond, zegt de politie.

Wickremesinghe moet de 76-jarige Rajapaksa, die voorlopig het land niet mag verlaten, vervangen. Op de aanstelling van de 73-jarige Wickremesinghe klinkt kritiek vanuit de oppositie. De nieuwe premier zou alleen de controversiële Rajapaksa-familie beschermen, die al heel lang aan de macht is, stelt oppositieleider Anura Kumara Dissanayake. Sri Lanka, een eilandstaat met 22 miljoen inwoners, kent de ergste economische crisis sinds zijn onafhankelijkheid in 1948. Het land beschikt niet langer over dollars om de invoer van noodzakelijke producten zoals etenswaren, brandstof en medicatie te financieren. De algemene tekorten hebben dagelijkse betogingen uitgelokt. De eilandstaat hoopt op hulp van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), China en India.