De gewezen Amerikaans minister van Justitie Ramsey Clark, die ook bekend stond als burgerrechtenactivist en als de vroegere advocaat van Saddam Hoessein, is overleden. Dat melden Amerikaanse media zaterdag.

Clark stierf vrijdag op 93-jarige leeftijd thuis in Manhattan, zo schrijft de krant New York Times op zijn website. Ramsey Clark was van 1967 tot 1969 minister onder president Lyndon Johnson. Hij legde zich in die functie vooral toe op het uitwerken van de 'Fair Housing Act', een reeks wetten die discriminatie op het vlak van huisvesting moest tegengaan. Hij toonde zich toen ook een tegenstander van de doodstraf. Later werd hij ook een forse criticus van Amerikaanse militaire interventies in het buitenland, onder meer in Irak. Zijn activisme leidde ook tot enkele controversiële acties. Omdat hij vond dat iedereen recht heeft op juridische bijstand, trad hij toe tot een advocatencollectief dat de rechten verdedigde van de gewezen Iraakse dictator Saddam Hoessein en van Omar Abdel-Rahman, de Egyptenaar die werd veroordeeld als brein achter de aanslag op het World Trade Center in New York in 1993. Hij was ook een van de juridische raadgevers van de gewezen Servische leider Slobodan Milosevic voor het Joegoslaviëtribunaal.