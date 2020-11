In Asmara, de hoofdstad van Eritrea, zijn zaterdag raketten ingeslagen. Die zouden zijn afgevuurd vanuit de opstandige Ethiopische regio Tigray. Dat hebben twee in Ethiopië gevestigde diplomaten gezegd. De spanningen in de hoorn van Afrika lopen op.

Het Franse persbureau afp vernam van diplomaten dat meerdere raketten zijn ingeslagen in de buurt van de luchthaven van Asmara. De Eritrese oppositieradio Erena, die werkt vanuit Parijs, spreekt van vier raketten. Bij het Volksbevrijdingsfront van Tigray (TPLF), de partij die de plak zwaait in de opstandige regio, was de leiding niet onmiddellijk bereikbaar.

Rebellen van Tigray voeren strijd tegen het federale leger van Ethiopië. Eerder eisten ze al raketaanvallen op tegen twee luchthavens in Ethiopië. Ze dreigden ermee ook infrastructuur aan te vallen in buurland Eritrea, dat ze verwijten hulp te bieden aan Addis Abeba.

Dat Eritrea in het conflict betrokken geraakt, betekent een nieuwe escalatie in het conflict rond Tigray. Verschillende waarnemers vrezen dat een oncontroleerbare burgeroorlog op gang komt in Ethiopië, waar 100 miljoen mensen wonen.

Tussen 1998 en 2000, toen het Volksbevrijdingsfront van Tigray nog aan de macht was in heel Ethiopië, vochten Ethiopië en Eritrea een bloedige oorlog uit. De relatie bleef gespannen tot Abiy Ahmed in 2018 premier werd en vrede sloot met Asmara. Dat leverde hem in 2019 de Nobelprijs voor de Vrede op.

Geleidelijk aan werd het TPLF uit zijn decennialange machtspositie verdreven, wat de spanningen weer deed oplopen. Begin november kwam het tot een militaire interventie van het regeringsleger in Tigray, bedoeld om 'het federale gezag te herstellen'.

De ngo Amnesty International maakte ook melding van een 'bloedbad' in de regio, waarbij mogelijk honderden burgers om het leven kwamen. Volgens getuigen werd de slachtpartij aangericht door troepen die de lokale machtspartij steunen, maar TPLF-leider Debretsion Gebremichael ontkende dat.

Het Franse persbureau afp vernam van diplomaten dat meerdere raketten zijn ingeslagen in de buurt van de luchthaven van Asmara. De Eritrese oppositieradio Erena, die werkt vanuit Parijs, spreekt van vier raketten. Bij het Volksbevrijdingsfront van Tigray (TPLF), de partij die de plak zwaait in de opstandige regio, was de leiding niet onmiddellijk bereikbaar. Rebellen van Tigray voeren strijd tegen het federale leger van Ethiopië. Eerder eisten ze al raketaanvallen op tegen twee luchthavens in Ethiopië. Ze dreigden ermee ook infrastructuur aan te vallen in buurland Eritrea, dat ze verwijten hulp te bieden aan Addis Abeba. Dat Eritrea in het conflict betrokken geraakt, betekent een nieuwe escalatie in het conflict rond Tigray. Verschillende waarnemers vrezen dat een oncontroleerbare burgeroorlog op gang komt in Ethiopië, waar 100 miljoen mensen wonen. Tussen 1998 en 2000, toen het Volksbevrijdingsfront van Tigray nog aan de macht was in heel Ethiopië, vochten Ethiopië en Eritrea een bloedige oorlog uit. De relatie bleef gespannen tot Abiy Ahmed in 2018 premier werd en vrede sloot met Asmara. Dat leverde hem in 2019 de Nobelprijs voor de Vrede op. Geleidelijk aan werd het TPLF uit zijn decennialange machtspositie verdreven, wat de spanningen weer deed oplopen. Begin november kwam het tot een militaire interventie van het regeringsleger in Tigray, bedoeld om 'het federale gezag te herstellen'. De ngo Amnesty International maakte ook melding van een 'bloedbad' in de regio, waarbij mogelijk honderden burgers om het leven kwamen. Volgens getuigen werd de slachtpartij aangericht door troepen die de lokale machtspartij steunen, maar TPLF-leider Debretsion Gebremichael ontkende dat.