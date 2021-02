In de buurt van de luchthaven van Erbil, in het noorden van Irak, zijn maandag minstens drie raketten neergekomen, een ervan aan een militair complex waar soldaten van de internationale coalitie onder leiding van de VS gelegerd zijn. Een Amerikaanse burgermedewerker kwam bij de aanval om het leven.

Vijf andere burgermedewerkers en een Amerikaanse militair raakten gewond, meldde een woordvoerder van de coalitie.

Volgens een correspondent van het Franse persbureau AFP waren rond 21.30 uur (lokale tijd) verschillende krachtige explosies te horen in een buitenwijk van Erbil, de hoofdstad van de autonome Koerdische regio. Iraakse en westerse veiligheidsbronnen verklaarden nadien dat er ten minste drie raketten werden afgevuurd op de luchthaven.

Een van de raketten belandde aan een militair complex, de twee andere kwamen in de buurt van een woonwijk terecht. Het is voor het eerst in bijna twee maanden dat in Irak militaire of diplomatieke plaatsen onder vuur worden genomen.

Sinds 2014 is in Irak een internationale coalitie actief om lokale troepen te helpen in hun strijd tegen de jihadistische terreurgroepering Islamitische Staat (IS). Sinds de nederlaag van IS is het aantal buitenlandse militairen teruggebracht tot 3.500, van wie 2.500 uit de VS.

Bijna alle buitenlandse eenheden zijn gevestigd in een militair complex op de luchthaven van Erbil.

