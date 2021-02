In WhatsApp-groepen van de Nederlandse rechtspopulistische partij Forum voor Democratie gaan tal van racistische berichten rond. Dat meldt het Nederlandse tijdschrift EW, dat screenshots heeft gezien. Eind vorig jaar ontstond er al ophef over soortgelijke berichten binnen groepen die gelieerd waren aan de jongerenafdeling van de partij. In een reactie zegt Baudet dat het om "al dan niet vervalste screenshots" gaat.

In de groepen gaat het volgens EW onder meer over het verschil in IQ tussen witte mensen, 'African Americans' en 'Hispanics'. Baudet zegt daarover: '100 is het GEMIDDELDE. Dus blank 110, hispanic 90, african 75 oid (of iets dergelijks, red.).' Statenlid Andreas Bakir, nummer 17 op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgende maand, zegt: 'Ik haat negers niet ze hoeven niet allemaal dood ofzo. Ik heb wel een voorkeur of mag dat ook niet meer? Ik heb geen last van de negers in Afrika als ze maar daar blijven.'

De meeste berichten waaruit EW citeert zijn in de zomer van 2020 gestuurd. Eind vorig jaar viel FVD bijna uit elkaar wegens berichten over antisemitische berichten in chatgroepen van jongerenafdeling JFVD. Veel toenmalige FVD-prominenten vonden dat Baudet daar veel te weinig tegen deed. Daarop volgde een leegloop, waarna voormalige vertrouwelingen van FVD zelf een partij oprichtten. Baudet vraagt in de groep ook 'Wil jij dat je zus met een neger thuiskomt?', waarop nummer zes op de lijst, Gideon van Meijeren, antwoordt: 'Hell no'. Van Meijeren oppert ook dat 'de mens van nature racistisch' is.

Volgens Bakir zijn vooral Turken en Marokkanen racistisch. 'De negers lachen ons uit en zijn van mening dat de blanke man een mietje is en dat zij superieur zijn', voegt hij daaraan toe.

In de groepen wordt ook gescholden met het woord 'homo', schrijft EW.

In een video op het YouTube-kanaal van FVD reageerde Baudet dinsdag, nadat EW hem om een reactie had gevraagd. Hij spreekt in de video van 'al dan niet vervalste screenshots'. De partijleider spreekt in de video ook zijn afschuw uit van 'deze nieuwe inquisitie, dit totalitaire denken waarin je in iemands privéleven kan gaan graven ... Ik ga er niet eens meer op in.'

Op Twitter brengt Baudet het bericht in EW in verband met de stijging in de peilingen van zijn partij. 'Dat betekent dat het kartel weer dezelfde oude trucjes tevoorschijn haalt', meent hij.

In de groepen gaat het volgens EW onder meer over het verschil in IQ tussen witte mensen, 'African Americans' en 'Hispanics'. Baudet zegt daarover: '100 is het GEMIDDELDE. Dus blank 110, hispanic 90, african 75 oid (of iets dergelijks, red.).' Statenlid Andreas Bakir, nummer 17 op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgende maand, zegt: 'Ik haat negers niet ze hoeven niet allemaal dood ofzo. Ik heb wel een voorkeur of mag dat ook niet meer? Ik heb geen last van de negers in Afrika als ze maar daar blijven.' De meeste berichten waaruit EW citeert zijn in de zomer van 2020 gestuurd. Eind vorig jaar viel FVD bijna uit elkaar wegens berichten over antisemitische berichten in chatgroepen van jongerenafdeling JFVD. Veel toenmalige FVD-prominenten vonden dat Baudet daar veel te weinig tegen deed. Daarop volgde een leegloop, waarna voormalige vertrouwelingen van FVD zelf een partij oprichtten. Baudet vraagt in de groep ook 'Wil jij dat je zus met een neger thuiskomt?', waarop nummer zes op de lijst, Gideon van Meijeren, antwoordt: 'Hell no'. Van Meijeren oppert ook dat 'de mens van nature racistisch' is. Volgens Bakir zijn vooral Turken en Marokkanen racistisch. 'De negers lachen ons uit en zijn van mening dat de blanke man een mietje is en dat zij superieur zijn', voegt hij daaraan toe. In de groepen wordt ook gescholden met het woord 'homo', schrijft EW.In een video op het YouTube-kanaal van FVD reageerde Baudet dinsdag, nadat EW hem om een reactie had gevraagd. Hij spreekt in de video van 'al dan niet vervalste screenshots'. De partijleider spreekt in de video ook zijn afschuw uit van 'deze nieuwe inquisitie, dit totalitaire denken waarin je in iemands privéleven kan gaan graven ... Ik ga er niet eens meer op in.' Op Twitter brengt Baudet het bericht in EW in verband met de stijging in de peilingen van zijn partij. 'Dat betekent dat het kartel weer dezelfde oude trucjes tevoorschijn haalt', meent hij.