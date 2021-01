Meer dan 20 parlementsleden van PVDA, sp.a en PS sluiten zich aan bij een internationale campagne om de Cubaanse internationale medische brigades te nomineren voor de Nobelprijs voor de Vrede in 2021. De nominaties moeten al voor 31 januari binnen zijn bij het Noors Nobelprijscomité.

De Cubaanse internationale medische brigades - officieel het Internationaal Contingent Henry Reeve - werden in september 2005 opgericht naar aanleiding van de ravage die orkaan Katrina aanrichtte in de Amerikaanse stad New Orleans. De brigades bestaan uit gezondheidswerkers, gespecialiseerd in de bestrijding van rampen en epidemieën. Bij grote incidenten gaan ze meehelpen in de openbare gezondheidsinstellingen van het land in kwestie. Sinds 2005 behandelden ze al zeker vier miljoen mensen.

Ook tijdens de coronacrisis hebben de Cubaanse brigades lokale gezondheidswerkers ondersteund. In totaal waren of zijn er 55 brigades actief in 40 landen. Tijdens de eerste golf van de pandemie werden ze ook in Europa ingezet, meer bepaald in Italië en Andorra.

Belgische parlementsleden van PVDA, sp.a en PS - 23 in totaal, uit Kamer en Senaat maar ook het Vlaams, Waals en Brussels parlement - steunen nu de internationale campagne om het Internationaal Contingent Henry Reeve te nomineren voor de Nobelprijs voor de Vrede.

'Een van de duidelijkste lessen van COVID-19 is dat wereldwijde samenwerking op het vlak van gezondheid niet zomaar een optie is, maar een plicht. Het is van essentieel belang voor ieders gezondheid. En het Henry Reeve-contingent van Cuba is daarbij een voorbeeld', zeggen initiatiefnemers Bert Anciaux (SP.A), Raoul Hedebouw (PVDA) en André Flahaut (PS). 'De prijs zou een blijk van erkentelijkheid zijn voor de duizenden Cubanen die zich al die jaren hebben ingezet voor hun medemens', klinkt het in de nominatiebrief.

De nominaties voor de Nobelprijzen moeten al voor 31 januari ingediend zijn bij het Noors Nobelprijscomité. De uitreiking gebeurt in het najaar.

