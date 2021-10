De vroegere Catalaanse minister-president Carles Puigdemont heeft vrijdag de Europese justitie gevraagd hem zijn onschendbaarheid als Europees parlementslid terug te geven omdat hij weerwerk zou kunnen bieden aan het Spaanse uitleveringsverzoek dat een Italiaanse rechtbank maandag onderzoekt.

Dat heeft zijn advocaat vrijdag aan het Franse persbureau AFP gezegd.

Het verzoek is in kortgeding voorgelegd aan het Europees gerecht. Dit heeft in juli een vorig verzoek verworpen.

Puigdemont werd in 2019 voor het Europees parlement verkozen. De Catalaanse separatist kijkt op tegen een door Spanje uitgevaardigd aanhoudingsbevel in verband met zijn rol in de poging van Catalonië in 2017 om zich af te scheiden van Spanje.

In ballingschap in België vertoevend was Puigdemont vorige week naar het Italiaanse Sardinië gegaan waar hij werd opgepakt. Hij kwam de volgende dag weer vrij, kwam maandag naar België terug en zei dat hij maandag opnieuw op Sardinië zou gaan om daar op zijn uitleveringsproces aanwezig te zijn.

Het Europees parlement heeft op 9 maart met een ruime meerderheid de onschendbaarheid van de Catalaanse politicus opgeheven. Hij is daartegen in beroep gegaan, de Europese justitie heeft hierover nog geen definitieve beslissing ten gronde genomen.

