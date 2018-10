Puigdemont richt parallelle Catalaanse regering op in België

De Catalaanse regering van de separatist Quim Torra stelde dinsdag in Barcelona de 'Raad van de Republiek' voor, een soort parallelle regering die in België wordt voorgezeten door zijn voorganger en mentor Carles Puigdemont, die een jaar nadat hij in ballingschap ging zijn invloed probeert te behouden.