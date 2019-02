Puigdemont: 'Proces tegen Catalanen is test voor de Spaanse democratie'

'Vanaf vandaag, onderwerpt het Spaanse gerechtelijk systeem zich aan een test' die ook 'een weerstandstest voor de Spaanse democratie is', zei Puigdemont tegenover de pers. De naar België gevluchte separatist gewaagde van een 'maskerade' en zei dat het proces 'nooit had mogen plaatsvinden'.

Puigdemont zei te hopen dat het niettemin kan dienen 'om de kunstmatige constructie van een politieke procedure te ontmaskeren'. In Berlijn haalde de vroegere Catalaanse minister-president uit naar de Europese instellingen die Madrid in zijn conflict met de Catalaanse separatisten hadden gesteund. 'Waarom maakt de Europese Unie zich meer zorgen omtrent hetgeen er zich, bijvoorbeeld, afspeelt in Venezuela dan wat er in Madrid gebeurt?', vroeg Puigdemont zich af.