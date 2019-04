De naar België gevluchte Catalaanse leider Carles Puigdemont mag van de kiescommissie niet deelnemen aan de Europese verkiezingen in Spanje. Dat heeft zijn partij Junts per Catalunya (JxCat) maandag gemeld. De kiescommissie weigert voorlopig commentaar.

Volgens JxCat, die de resolutie met het deelnameverbod overmaakte aan de pers, willen de Spaanse kiesautoriteiten Puigdemont en twee van zijn partijgenoten 'het zwijgen opleggen'. Behalve lijsttrekker Puigdemont mogen ook Toni Comin en Clara Ponsanti niet deelnemen aan de stembusgang. Ook deze oud-ministers verblijven in ballingschap in het buitenland.

Puigdemont presenteerde eerder deze maand zijn kandidatuur voor de verkiezingen voor het Europees Parlement. Hij deed dat vanuit België, waar de vroegere Catalaanse regeringsleider verblijft om te ontsnappen aan vervolging voor zijn rol in het referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië in de herfst van 2017. De conservatieve Partido Popular en het liberale Ciudadanos hadden bij de kiescommissie bezwaar aangetekend tegen de kandidatuur van Puigdemont. Het Franse persbureau AFP contacteerde de kiescommissie, maar die weigerde commentaar.