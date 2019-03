Puigdemont kopman van Catalaanse partij bij Europese verkiezingen

'Het is tijd voor een nieuw initiatief om het recht op Catalaanse zelfbeschikking uit het hart van Europa naar de hele wereld te internationaliseren', tweette Puigdemont na de bekendmaking.

De gewezen minister-president was het belangrijkste gezicht van de Catalaanse poging om zich in oktober 2017 uit Spanje los te weken. Om uit de handen van het gerecht te blijven, vluchtte Puigdemont uit Spanje. Hij verblijft momenteel in België.

Na het onafhankelijkheidsreferendum hadden de separatisten op 27 oktober 2017 een onafhankelijke Catalaanse republiek uitgeroepen. Dat veroorzaakte de diepste politieke crisis die Spanje heeft gekend sinds het einde van het franquisme.

De belangrijkste beklaagde op het proces van twaalf separatistische leiders, Oriol Junqueras, werd eerder deze maand aangeduid als lijsttrekker voor de Europese Vrije Alliantie. Junqueras riskeert 25 jaar cel indien hij schuldig wordt bevonden aan rebellie en verduistering van overheidsgeld omdat hij een van de organisatoren was van het referendum, ondanks het verbod door justitie.