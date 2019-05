De prowesterse kandidaat Stevo Pendarovski van de regerende sociaaldemocraten heeft de tweede ronde van de presidentsverkiezingen gewonnen in Noord-Macedonië. Dat blijkt uit de officiële resultaten.

De verkiezingen werden gezien als een test voor de regering van sociaaldemocraat Zoran Zaev, nadat de vroegere Joegoslavische republiek Macedonië pas in februari omgedoopt werd tot Noord-Macedonië. Pendarovski haalde 51,75 procent van de stemmen, blijkt uit resultaten van de kiescommissie. Bijna alle stemmen, zo'n 98,5 procent, zijn ondertussen geteld.

Zijn rivaal Gordana Siljanovska-Davkov, een professor in de rechten die gesteund wordt door de rechtse oppositie, kreeg 44,56 procent van de stemmen achter zich. Volgens de kiescommissie was er een opkomst van 46 procent. 'Ik zal de president zijn van alle burgers, los van voor welke kandidaat ze gestemd hebben', verklaarde Pendarovski in zijn overwinningsspeech.

De professor politieke wetenschappen steunde ook het akkoord met Athene over de naamsverandering van het land. Met die overeenkomst kwam er een einde aan het jarenlange conflict tussen de twee landen. Toch is er binnen Noord-Macedonië veel verdeeldheid over die naam, vooral de rechts-nationalisten verzetten zich er tegen omdat de identiteit van het land opgegeven zou zijn. Ook Siljanovska-Davkova is tegen dat akkoord.

Voor de regering van Zaev is de overwinning van Pendarovski een erkenning van de koers die ze uit is gegaan. Ze hoopt zo ook op een opening voor onderhandelingen voor de toetreding tot de Europese Unie. Het ambt van de president is voornamelijk ceremonieel, maar het staatshoofd kan wel weigeren om wetten te ondertekenen en kan de uitvoering van de macht moeilijker maken. Dat heeft de uittredende president, de nationalist Gjorge Ivanov, bewezen tijdens zijn twee ambtstermijnen.