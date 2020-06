In de Amerikaanse stad St Louis zijn vier politieagenten geraakt door geweerschoten. Ze zijn allemaal naar een ziekenhuis in de buurt overgebracht en zijn bij bewustzijn. In Las Vegas werd een agent in het hoofd geraakt.

'Hun verwondingen worden als niet-levensbedreigend beschouwd', meldt de politie van St-Louis op Twitter.

'Dit is verschrikkelijk', reageerde John Hayden, hoofd van de politie in de stad, aan lokale media.

Het is niet geweten hoeveel schutters er zouden zijn, er zijn ook nog geen verdachten opgepakt. Volgens Hayden werd de politie in de stad ook bekogeld met onder andere stenen, vuurwerk en brandstof.

Twee agenten zijn geraakt in hun been, een andere in de voet en de vierde in de arm, aldus Hayden. Ze stonden nabij een politielijn en voelden plotse pijn, maar hadden de schoten niet gehoord, aldus nog de politiebaas.

In de stad vinden, net als elders in de VS, protesten plaats na de dood van George Floyd. De zwarte Amerikaan overleed vorige week na hardhandig politieoptreden.

Ook in Las Vegas is een politieagent neergeschoten en verwond, volgens lokale media.Daar wordt gemeld dat de agent in het hoofd werd geraakt. Over de ernst van de verwonding is geen informatie bekendgemaakt.

Doden in Chicago

In Cicero, een voorstad van Chicago, zijn twee mensen omgekomen. Zeker zestig mensen werden er opgepakt tijdens plunderingen. Details zijn niet bekend. De politie van Cicero riep de bewoners via Twitter meermaals op om thuis te blijven.

