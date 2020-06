In de Amerikaanse stad St Louis zijn vier politieagenten geraakt door geweerschoten. Ze zijn allemaal naar een ziekenhuis in de buurt overgebracht en zijn bij bewustzijn.

'Hun verwondingen worden als niet-levensbedreigend beschouwd', meldt de politie van de stad op Twitter. Die voegt er nog aan toe dat agenten in het centrum nog steeds onder vuur worden genomen.

'Dit is verschrikkelijk', reageerde John Hayden, hoofd van de politie in de stad, aan lokale media.

Het is niet geweten hoeveel schutters er zouden zijn, er zijn ook nog geen verdachten opgepakt. Volgens Hayden werd de politie in de stad ook bekogeld met onder andere stenen, vuurwerk en brandstof.

In de stad vinden, net als elders in de VS, protesten plaats na de dood van George Floyd. De zwarte Amerikaan overleed vorige week na hardhandig politieoptreden

