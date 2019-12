In heel India hebben dinsdag opnieuw protesten plaatsgevonden tegen de omstreden burgerschapswet. In de Indiase hoofdstad New Delhi en de staat Uttar Pradesh waren de veiligheidsmaatregelen aangescherpt.

De overwegend vreedzame protesten van de afgelopen twee weken zijn in geweld uitgemond in Uttar Pradesh. Daar zijn sinds 10 december 17 doden gevallen. In heel het land zijn dat er 23. In verschillende plaatsen in Uttar Pradesh is het mobiele internet niet toegankelijk. Grote aantallen agenten zijn ingezet in wat de lokale politiebaas als 'gevoelige gebieden' bestempelt.

Volgens lokale media hadden sommige slachtoffers in de deelstaat kogelwonden opgelopen. De politie zei niet-dodelijke wapens te hebben ingezet om de manifestanten uiteen te jagen. Mensen raakten volgens de ordediensten gewond door lokaal gemaakte wapens en kruisvuur. Meer dan 200 agenten zijn gewond geraakt in de staat.

De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch claimde dat de Indiase autoriteiten overdreven geweld hebben gebruikt tegen manifestanten die tegen de omstreden burgerschapswet protesteerden.

De wet maakt het voor bepaalde religieuze minderheden uit naburige landen met een moslimmeerderheid makkelijker om staatsburger van India te worden. De wet geldt onder meer voor hindoes, sikhs, boeddhisten, Jains, Parsi en christenen, maar niet voor moslims. Tegenstanders zeggen dat de wet ingaat tegen de seculiere grondwet, omdat religie een basis wordt om burgerschap toe te kennen. Ongeveer 14 procent van de 1,3 miljard inwoners van India is moslim. Premier Narendra Modi benadrukt dat de wet niet tegen hen gericht is.