Protesten na arrestatie van gouverneur in Rusland houden aan

In Chabarovsk, een regio in het oosten van Rusland, is opnieuw massaal betoogd tegen de arrestatie van gouverneur Sergej Foergal. Tienduizenden mensen gingen zaterdag de straat op. Foergal wordt verdacht van betrokkenheid bij meerdere moorden die vijftien jaar geleden plaatsvonden.

Een betoging in de Russische regio Chabarovsk. © Reuters