De eerste soldaten van de internationale troepenmacht onder leiding van Rusland zullen deze week Kazachstan verlaten. Dat heeft president Kassym-Jomart Tokajev verklaard in het parlement.

De terugtrekking start binnen twee dagen en zal minder dan tien dagen duren. 'De hoofdmissie van de CSTO-troepen is afgesloten.' Het parlement verkoos dinsdag ook Alikhan Smailov tot regeringsleider. Hij was reeds aangesteld als interimpremier.

Het grote ongenoegen over de gestegen brandstofprijzen escaleerde begin dit jaar in het olie- en gasrijke steppeland tot zware protesten tegen het autoritaire regime en de corruptie. De Collectieve Veiligheidsverdragorganisatie (CSTO) stuurde daarop troepen naar Kazachtstan, in hoofdzaak soldaten uit het grote buurland. De organisatie kent naast Rusland en Kazachstan ook Armenië, Kirgizië, Tadjikistan en Wit-Rusland als lid.

Lees ook: Hommeles in Kazachstan: Russische troepen moeten gewelddadige protesten beteugelen

De leden van de defensieorganisatie van verschillende voormalige Sovjetlidstaten hadden maandag al overleg gepleegd over de situatie. President Tokajev had toen reeds gezegd dat de 'orde volledig hersteld is in Kazachstan'. Daarbij sprak hij van een poging tot staatsgreep en stelde hij een terroristische agressie aan de kaak. Tokajev had de hulp ingeroepen van de CSTO, die duizenden soldaten stuurde. Maandag zei de president dat het om 2.030 soldaten en 250 voertuigen gaat. De Russische president Vladimir Poetin verklaarde eerder dat het om een tijdelijke en niet een permanente missie gaat. De interventie leidde tot de nodige ongerustheid bij de Westerse landen.

De leden van het Kazachse parlementsleden keurden voorts dinsdag de benoeming van Alikhan Smailov goed als premier. Hij was vorige week al aangesteld ad interim, nadat de vorige regering de laan uitgestuurd was.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn intussen zowat 9.900 mensen opgepakt na de rellen, zo meldt Tengrinews.

'Kaste van rijken'

De president haalde dinsdag ook uit naar zijn voorganger Noersoeltan Nazarbajev, die president was van 1991 toen het land onafhankelijk werd tot 2019. Volgens Tokajev heeft zijn machtige voorganger en mentor een 'kaste van rijken' gecreëerd. 'Door de eerste president is een kaste van zeer winstgevende bedrijven en zeer rijke mensen ontstaan. Ik denk dat het tijd is dat we eer betonen aan de mensen van Kazachstan.'

Tokajev keert zich zo opnieuw af van Nazarbajev. Enkele dagen geleden werd de arrestatie van Karim Massimov, het pas ontslagen hoofd van de nationale veiligheidsdienst, bekendgemaakt. Massimov, een ex-premier, wordt gezien als een nauwe bondgenoot van Nazarbajev. Kinderen, kleinkinderen, familieleden en medestanders van Nazarbajev controleren sleutelposities en zeer grote economische belangen in het Centraal-Aziatische land.

De terugtrekking start binnen twee dagen en zal minder dan tien dagen duren. 'De hoofdmissie van de CSTO-troepen is afgesloten.' Het parlement verkoos dinsdag ook Alikhan Smailov tot regeringsleider. Hij was reeds aangesteld als interimpremier.Het grote ongenoegen over de gestegen brandstofprijzen escaleerde begin dit jaar in het olie- en gasrijke steppeland tot zware protesten tegen het autoritaire regime en de corruptie. De Collectieve Veiligheidsverdragorganisatie (CSTO) stuurde daarop troepen naar Kazachtstan, in hoofdzaak soldaten uit het grote buurland. De organisatie kent naast Rusland en Kazachstan ook Armenië, Kirgizië, Tadjikistan en Wit-Rusland als lid. De leden van de defensieorganisatie van verschillende voormalige Sovjetlidstaten hadden maandag al overleg gepleegd over de situatie. President Tokajev had toen reeds gezegd dat de 'orde volledig hersteld is in Kazachstan'. Daarbij sprak hij van een poging tot staatsgreep en stelde hij een terroristische agressie aan de kaak. Tokajev had de hulp ingeroepen van de CSTO, die duizenden soldaten stuurde. Maandag zei de president dat het om 2.030 soldaten en 250 voertuigen gaat. De Russische president Vladimir Poetin verklaarde eerder dat het om een tijdelijke en niet een permanente missie gaat. De interventie leidde tot de nodige ongerustheid bij de Westerse landen. De leden van het Kazachse parlementsleden keurden voorts dinsdag de benoeming van Alikhan Smailov goed als premier. Hij was vorige week al aangesteld ad interim, nadat de vorige regering de laan uitgestuurd was. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn intussen zowat 9.900 mensen opgepakt na de rellen, zo meldt Tengrinews. De president haalde dinsdag ook uit naar zijn voorganger Noersoeltan Nazarbajev, die president was van 1991 toen het land onafhankelijk werd tot 2019. Volgens Tokajev heeft zijn machtige voorganger en mentor een 'kaste van rijken' gecreëerd. 'Door de eerste president is een kaste van zeer winstgevende bedrijven en zeer rijke mensen ontstaan. Ik denk dat het tijd is dat we eer betonen aan de mensen van Kazachstan.' Tokajev keert zich zo opnieuw af van Nazarbajev. Enkele dagen geleden werd de arrestatie van Karim Massimov, het pas ontslagen hoofd van de nationale veiligheidsdienst, bekendgemaakt. Massimov, een ex-premier, wordt gezien als een nauwe bondgenoot van Nazarbajev. Kinderen, kleinkinderen, familieleden en medestanders van Nazarbajev controleren sleutelposities en zeer grote economische belangen in het Centraal-Aziatische land.