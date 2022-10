In Iran, waar al weken betoogd wordt tegen het regime, is ophef ontstaan over videobeelden waarop te zien is hoe een lid van de oproerpolitie een vrouwelijke betoger seksueel aanrandt terwijl ze opgepakt wordt.

BBC Persian heeft beelden van het incident op de sociale media gepubliceerd en zegt dat ze de echtheid van de beelden heeft onderzocht en bevestigt.

Beelden

Het incident gebeurde volgens de nieuwszender afgelopen woensdag op het Arjantinplein in de Iraanse hoofdstad Teheran.

Op de beelden is te zien hoe een groep politiemensen een vrouw omsingelt en wegleidt. Op een bepaald moment is ook te zien hoe een agent haar langs achter benadert en zijn hand op haar billen legt.

Nog volgens de BBC is de vrouw er dankzij omstaanders in geslaagd om te ontkomen. Het incident na 55 seconden in deze video:

دیروز بی‌بی‌سی فارسی، ویدیوهایی از تعرض نیروهای امنیتی به دختران معترض منتشر کرد که واکنش‌های گسترده‌ای با هشتگ #تعرض برانگیخته است؛ از بغض و استیصال و نفرت و خشم تا یادآوری داعش و خرمشهر و «وعده حضور مصمم‌تر در خیابان و انتقام خشونت علیه معترضان.»

Politie-onderzoek

Op de sociale media wordt nu opgeroepen tot het ontslag van de politietop. Gevreesd wordt ook voor wat de politie allemaal met vrouwen achter gesloten deuren doet, als dit in het openbaar gebeurt.

Volgens het Iraanse staatspersagentschap Irna heeft de politie van Teheran een onderzoek geopend.

Een mededeling van de politie daarover gaat niet in detail, maar zegt wel dat ‘vijanden met psychologische oorlogsvoering tot openbare angst bijdragen en geweld aanwakkeren’.

Protest Iran

Zaterdag zijn opnieuw mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het theocratische regime van Iran.

Het protest in Iran begon een maand geleden, op 16 september, nadat de Iraans-Koerdische Mahsa Amini in het ziekenhuis overleed. Ze werd drie dagen eerder gearresteerd omdat ze de strenge kledingvoorschriften in de Islamitische Republiek niet had nageleefd. Het kwam tijdens de protesten vaak tot confrontaties met de Iraanse veiligheidstroepen.

Ook in ons land stappen zaterdag zo’n 1.200 mensen door de straten van Brussel om hun steun te betuigen.

Amnesty International berekende onlangs dat tijdens confrontaties met de Iraanse veiligheidsdiensten tussen 19 september en 3 oktober in totaal zeker 144 mensen om het leven kwamen. Volgens de ngo ligt het werkelijk dodental hoger. Onder de doden bevinden zich volgens Amnesty zeker 23 minderjarigen.

