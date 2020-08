In heel wat steden in Wit-Rusland voor de vierde avond op rij geprotesteerd tegen de volgens de manifestanten frauduleuze presidentsverkiezingen. De demonstranten roepen president Aleksander Loekasjenko op om een einde te maken aan het geweld en af te treden.

De manifestanten beschuldigen Loekasjenko van massale verkiezingsfraude om een zesde termijn als president in de wacht te slepen. De 65-jarige Loekasjenko, bijgenaamd de laatste dictator van Europa, leidt de voormalige Sovjetrepubliek al 26 jaar met harde hand. Al die tijd onderdrukte hij elke vorm van oppositie.

Ook nu treedt de politie hardhandig op. In de nacht van dinsdag op woensdag werden opnieuw meer dan 1.000 mensen opgepakt. Er werd ook met scherp geschoten door de ordediensten. Daarbij viel één gewonde. Hier en daar werden mensenkettingen gevormd in een poging om het politiegeweld af te houden.

Volgens de officiële uitslag haalde Loekasjenko goed 80 procent van de stemmen. Tegenkandidaat Svetlana Tichanovskaja haalde volgens diezelfde officiële uitslag nog geen 10 procent. Zij is intussen onder druk van de autoriteiten naar buurland Litouwen moeten vluchten.

