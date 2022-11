Protesten barsten los in Xinjiang, Peking en Shanghai na dodelijke brand

Er zijn protesten uitgebroken in China’s uiterst westelijke regio Xinjiang en de hoofdstad van het land, Peking rapporteert Reuters. Ondertussen duiken ook beelden op van betogingen in Shanghai.

In de hoofdstad van Xinjiang, Urumqi, gingen vrijdagavond massa’s mensen de straat op en scandeerden “Beëindig de lockdown!” en balkten hun vuisten in de lucht. Een dodelijke brand had op donderdag de woede aangewakkerd over de langdurige covidlockdown volgens video’s die vrijdagavond op Chinese sociale media circuleerden.

Lees verder onder de tweet

The fire in Urumqi, Xinjiang, the last screams of the residents who were burned to death, other residents could only stand by the window to watch, because everyone was locked at home.#TheGreatTranslationMovement pic.twitter.com/Fr1gyrpPsa

— The Great Translation Movement 大翻译运动官方推号 (@TGTM_Official) November 25, 2022