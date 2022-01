Protest Soedan: politie zet traangas in tegen betogers

In de Soedanese hoofdstad Khartoem hebben duizenden mensen zich verzameld aan het presidentieel paleis om te protesteren tegen de staatsgreep in het land. Gewapende soldaten zijn massaal gemobiliseerd en zetten al traangas in tegen actievoerders.

Beeld van eerder protest in Khartoem op 31 december 2021. © Belga Image