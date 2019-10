De dodentol bij de sociale protesten zondag in Santiago, de hoofdstad van het Zuid-Amerikaanse Chili, is opgelopen tot acht. Dat zegt de gouverneur van de Metropolitane Regio Santiago, Karla Rubilar, maandagochtend.

In een verdeelcentrum van een kledingketen kwamen vijf mensen om in een brand na plunderingen. Bij een brand in een warenhuis voor bouwmaterialen vielen drie doden en in een supermarkt één dode, aldus Rubilar op tv-zender 24horas.

Het sociale protest, dat in het geweld ontaardde, is een reactie op de beslissing van de regering van de rechtse president Sebastián Piñera om de tarieven voor openbaar vervoer te verhogen. De verhoging is inmiddels opgeschort, maar het protest tegen de sociaal-economische omstandigheden en de ongelijkheid in het land gaat door.

In Santiago was zondagnacht voor de tweede nacht op rij een avondklok ingesteld. In Santiago, maar ook in andere regio's, gold de noodtoestand.

De Chileense president Piñera riep landgenoten zondag op 'zich te verenigen in de strijd tegen de delinquentie'.

Ongeveer 10.000 politieagenten en soldaten worden ingezet. Het is voor het eerst dat de militairen door de straten marcheren sinds het einde van de dictatuur van generaal Augusto Pinochet (1973-1990). Daarbij wordt soms hardhandig opgetreden. Zo is op videobeelden die de zender Radio Bío Bío op zijn website verzamelde te zien hoe militairen burgers schoppen en slaan, en zelfs schoten lossen. Er staat maandag nieuw protest gepland.