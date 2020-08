Protest in Beiroet na reusachtige explosie: politie gebruikt traangas

In de nasleep van de zware explosie dinsdag in Beiroet is in de nacht van donderdag op vrijdag in de Libanese hoofdstad protest uitgebroken.

Demonstranten in Beiroet, Libanon, op 6 augustus 2020. © Getty Images

Meerdere mensen raakten gewond bij botsingen met de ordetroepen, zo berichtte het staatspersbureau NNA. Tientallen mensen hadden geprobeerd de versperring aan het parlementsgebouw te doorbreken. Ze staken allerhande dingen in brand en gooiden met stenen naar de ordetroepen. Die zetten traangas in. Vele Libanezen menen dat onachtzaamheid van de regering tot de enorme knal heeft geleid die aan minstens 149 mensen het leven gekost en nog eens vijfduizend anderen heeft verwond. Ongeveer 300.000 mensen, onder wie volgens Unicef naar schatting 80.000 kinderen, raakten dakloos. Tientallen mensen zijn nog vermist. Sinds oktober was er in Libanon reeds massaal protest tegen het bestuur van het land, dat zich volgens de demonstranten schuldig maakt aan corruptie en verspilling van overheidsgeld.