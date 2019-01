Protest Frankrijk: ex-bokser die agenten sloeg geeft zichzelf aan

Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner meegedeeld op Twitter. De informatie wordt ook bevestigd door het parket.

Een video waarop te zien is hoe de man over een hek op de brug Leopold-Sédar-Senghor springt en op agenten inbeukt, werd het voorbije weekend vaak gedeeld op sociaalnetwerksites. De struise man was volledig in het zwart gekleed en droeg geen geel hesje.

Volgens Franse media gaat het om de 37-jarige ex-profbokser Christophe Dettinger, die in 2007 Frans kampioen werd bij de cruisergewichten, de op een na hoogste gewichtscategorie.

Op andere videobeelden waarover ophef is ontstaan in Frankrijk, is dan weer te zien hoe een politieagent verschillende mensen in elkaar slaat tijgend een betoging van gele hesjes in de Zuid-Franse stad Toulon.

Het gaat om een hooggeplaatste divisiecommandant, die 400 manschappen onder zich heeft. De man is al 34 jaar in dienst bij de Franse politie en werd enkele weken geleden zelfs onderscheiden met het légion d'honneur.

Zaterdag doken beelden van hem op waarop te zien is hoe hij een man hardhandig aanpakt tijdens een betoging van gele hesjes in Toulon.

De man in kwestie draagt geen geel hesje en staat tegen een muur terwijl de agent hem verschillende keren in het gezicht slaat, tot enkele collega's ingrijpen.

Volgens een bron binnen het dossier was de man geen betoger maar maakte hij deel uit van een groep van een vijftigtal relschoppers. Bovendien zou hij een afgebroken flessenhals in de hand hebben gehad.

Wat verder in de video is te zien hoe dezelfde agent een geel hesje slaat terwijl die tegen een voertuig gedrukt staat, waarna hij ook kort nog een andere betoger aanvalt.

Volgens het gerecht valt de agent niets te verwijten. Het geweld dat hij gebruikte was 'proportioneel met de bedreiging', zegt de procureur van Toulon, omdat hij een gebroken fles bij had.

De agent zelf reageerde zondagochtend in de pers. Volgens hem heeft hij de relschopper eerst op de hand geslagen zodat hij de fles zou loslaten, maar omdat hij niet zeker was dat dat gelukt was, heeft hij hem nog twee keer geslagen, verklaarde hij.

Er wordt voorlopig geen gerechtelijk onderzoek naar hem geopend. De prefect van het Zuid-Franse departement Var heeft intussen wle een onderzoek gevraagd van de IGPN, de Franse politie-inspectie.