Het Amerikaanse parlementslid Liz Cheney heeft kort voor een stemming over haar positie binnen de Republikeinse Partij uitgehaald naar partijgenoten. Die hebben in haar ogen onvoldoende afstand genomen van de bewering van oud-president Donald Trump dat hij de presidentsverkiezingen door fraude heeft verloren.

De prominente politica behoort tot het handjevol Republikeinen dat in januari het impeachmentproces tegen Trump steunde. Ze bleef daarna kritiek uiten op de voormalige president en dat valt slecht bij veel collega's. Die willen de dochter van oud-vicepresident Dick Cheney haar prominente functie binnen de partij ontnemen. Cheney is momenteel de nummer drie van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, maar wordt volgens Amerikaanse media vermoedelijk vervangen door een trouwe Trump-aanhanger. Het gaat om afgevaardigde Elise Stefanik uit New York. Zij heeft de steun van prominente Republikeinen als Kevin McCarthy en Steve Scalise.

Cheney liet tijdens een speech blijken niet in stilte te vertrekken. 'Blijven zwijgen en de leugen negeren, moedigt de leugenaar aan. Daar doe ik niet aan mee', zei ze in het Huis van Afgevaardigden. Ze verweet Trump dat hij 'miljoenen Amerikanen' blijft misleiden en met zijn aanhangers binnen de partij het vertrouwen in het democratisch proces ondermijnt. Het is zeer de vraag of Cheney veel collega's heeft kunnen overtuigen. Andere Republikeinen liepen volgens Amerikaanse media weg toen de politica begon aan haar speech.

De prominente politica behoort tot het handjevol Republikeinen dat in januari het impeachmentproces tegen Trump steunde. Ze bleef daarna kritiek uiten op de voormalige president en dat valt slecht bij veel collega's. Die willen de dochter van oud-vicepresident Dick Cheney haar prominente functie binnen de partij ontnemen. Cheney is momenteel de nummer drie van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, maar wordt volgens Amerikaanse media vermoedelijk vervangen door een trouwe Trump-aanhanger. Het gaat om afgevaardigde Elise Stefanik uit New York. Zij heeft de steun van prominente Republikeinen als Kevin McCarthy en Steve Scalise. Cheney liet tijdens een speech blijken niet in stilte te vertrekken. 'Blijven zwijgen en de leugen negeren, moedigt de leugenaar aan. Daar doe ik niet aan mee', zei ze in het Huis van Afgevaardigden. Ze verweet Trump dat hij 'miljoenen Amerikanen' blijft misleiden en met zijn aanhangers binnen de partij het vertrouwen in het democratisch proces ondermijnt. Het is zeer de vraag of Cheney veel collega's heeft kunnen overtuigen. Andere Republikeinen liepen volgens Amerikaanse media weg toen de politica begon aan haar speech.